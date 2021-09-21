Москва, 21 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Российские предприниматели перешли к агрессивной стратегии поведения на рынке как к самой простой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала информацию о том, что уровень конфликтности российской деловой среды вырос до рекордных показателей.

Бизнес

«В 2020 году российские предприниматели ужались, как могли. Порезали расходы, оптимизировали филиальные сети. В общем, сделали всё, что могли, с точки зрения сокращения расходов. Но эти возможности были исчерпаны в 2020 году. И соответственно, в 2021 году проблемы нужно решать другими путями, — сказала Солянникова. — И самый простой способ в российских условиях — это агрессивная стратегия поведения на рынках и приобретение активов по как можно более низкой стоимости. И это все приводит к росту конфликтов. Потому что конфликт снижает стоимость этих активов. И до конца 2021 года этот уровень конфликтности будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличение уровня конфликтности бизнеса можно объяснить последствиями пандемии.