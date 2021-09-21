Москва, 21 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ответ на вопрос о том, будет ли в РФ до конца года нарастать уровень конфликтности бизнеса, во многом зависит от финансовой устойчивости российских предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Picserver.org Бизнес

«Будет ли до конца года нарастать уровень этой конфликтности? Все зависит от финансовой устойчивости и менеджмента предприятий. К сожалению, эта пандемия внесла коррекцию, и появилось очень много убыточных, нерентабельных предприятий, которые не могут выйти из положения без потерь и конфликтов, — сказал Остапкович. — Все будет во многом зависеть от уверенности бизнеса и от маршрута коронавируса. Если начнутся новые мутации и пойдут новые волны, то возникнут новые барьеры в поставках. Но тенденция пока позитивная. Бизнес должен найти равновесие спроса и предложения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, в чем может быть причина роста этой конфликтности.