Вашингтон, 21 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Компания Honda представила на американском авторынке обновленный Civic Hatchback 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Honda Civic Hatchback 2022

Стоит отметить, что модель была представлена в начале текущего года. Цена новинки на авторынке США составляет от 22 900 долларов (1 682 000 рублей).

В компании позиционируют новый Civic Hatchback, как модель, предназначенную для молодых автолюбителей, которым нужна «динамика движения мирового класса» и повышенная универсальность.

Базовая версия новинки оснащается светодиодной оптикой, легкосплавными колесными дисками диаметром 16 дюймов, автоматическим климат-контролем, системой зажиганием при помощи кнопки. Кроме того, автомобиль получил семидюймовый экран системы мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay.

Моторная линейка состоит из мотора V4 объёмом 2,0 л мощностью 158 л. с. (187 Нм), который сочетается с бесступенчатой трансмиссии и системой переднего привода.

Версия Sport может идти с шестиступенчатой «механикой». Для нее также доступны 18-дюймовый диски. Руль в салоне обтянут кожей. Также эта версия комплектуется спортивными педалями, аудиосистемой с восемью динамиками, переключателем режимов движения, дистанционным запуском мотора и подрулевыми переключателями.

Комплектация Civic Hatchback EX-L оснащается 1,5-литровый агрегатом с турбонаддувом производительностью 180 л. с. и 240 Нм, который сочетается с вариатором.

Напомним, Honda планирует провести в Японии тестовые испытания беспилотных электромобилей Cruise Origin.

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