Москва, 21 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ усилилась конфликтность деловой среды, связана с тем, что из-за коронавирусной атаки нарушились многие управленческие связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Мы сейчас переживаем форс-мажорный период, связанный с коронавирусной атакой. В этот период нарушаются все управленческие связи. С разной степенью интенсивности. Нарушается процесс поставок сырья и материалов, процесс реализации, какие-то компании находятся под мораторием о банкротстве и не могут совершать сделки. И естественно, в такой ситуации срываются какие-то договоренности, контрактные схемы и контрактные обязательства. И на этой почве вспыхивают конфликты. Здесь не нужно впадать в панику, но во время всяких форс-мажорных ситуаций всегда нарушаются управленческие связи. Это надо пережить», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах роста этой конфликтности высказался ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.