Оренбург, , 14:07 — REGNUM Доктор политических наук Галина Шешукова назвала ряд неожиданностей по итогам выборов депутатов Заксобрания Оренбургской области, а также их причины.

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Эксперт считает, что первым сюрпризом избирательной кампании в регионе стала неожиданно высокая явка избирателей — 45,3%. В 2016 году она составила только 41,6%.

Галина Шешукова видит три причины такой активности электората в 2021 году. В первый день голосования (17 сентября) были мобилизованы в основном бюджетники, которых освобождали от работы для того, чтобы они проголосовали. На некоторых избирательных участках образовались очереди. «И это в ковидные времена!», — отметила политолог. 18 сентября в ходе надомного голосования были мобилизованы преимущественно пенсионеры. А вот 19 сентября по призыву КПРФ и «Справедливой России — за правду!» пришли сторонники этих партий, которым и было рекомендовано прийти голосовать в воскресенье.

«Кроме того, обращение Владимира Путина с призывом прийти и проголосовать также сработало, учитывая сохранившийся ресурс поддержки президента РФ», — считает Шешукова.

Сюрпризом, по мнению эксперта, стал и высокий результат КПРФ в этой кампании. По партийным спискам в регионе за КПРФ проголосовало 26,4% избирателей, что на 8% больше, чем уровень поддержки в 2016 году. Кроме того, кандидаты от КПРФ выиграли по четырем округам (один в Оренбурге, два в Орске и один в Бузулуке). В 2016 году кандидат от КПРФ победил только в одном округе.

Третий сюрприз — это провал ЛДПР. Если в 2016 году за ЛДПР проголосовало 22,66% избирателей, то сейчас только 9,45%, то есть партия потеряла 11% по партийным спискам.

Четвертый сюрприз — это острая конкурентная борьба, как в одномандатных округах по выборам в Госдуму РФ, так и в округах по выборам в Заксобрание области. По словам Галина Шешуковой, на протяжении ночи подсчета голосов победа переходила из рук в руки.

«Каковы причины этих сюрпризов? Прежде всего, это влияние сложной социально-экономической ситуации на поведение электората, снижение доходов населения, рост цен на продукты питания, претензии к качеству и доступностью медицинских услуг в условиях пандемии. Это главные болевые точки для населения. В Оренбурге повлиял также фактор кризиса муниципальной власти. Жители были крайне недовольны деятельностью главы города Владимира Ильиных. При этом нужно учесть и особенности политической культуры населения региона. Область так и не вышла из так называемого «красного пояса». Ошибки в тактике мобилизации своего электората, допущенные «Единой Рссией» в период трехдневного голосования, также повлияли на итоги избирательной кампании. Справедливости ради нужно отметить, что поворот влево наблюдался по России в целом. Уроки этой кампании нужно извлечь всем участникам избирательного процесса», — резюмировала доктор политических наук.

Напомним, 17−19 сентября в Оренбургской области выбирали депутатов Госдумы, Заксобрания и ряда местных советов депутатов.

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