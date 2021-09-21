Москва, 21 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Именно сложное положение, в которое попали многие российские предприниматели из-за экономических последствий пандемии коронавируса, провоцирует рост конфликтности деловой среды РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал соответствующие итоги исследования, которое показало, что в РФ рекордно вырос уровень конфликтности в бизнесе.

Picserver.org Конфликт

«Если речь идет именно о корпоративных конфликтах, тогда это может быть связано с общим ухудшением экономической ситуации во II квартале. А точнее говоря, с последствиями того ухудшения, которое происходило в предшествующий период. И соответственно, с увеличением риска неисполнения обязательств между компаниями и отсюда возникновением конфликтов. Тут связь достаточно прямая, — сказал Колганов. — Если какое-либо предприятие, которое пострадало от проблем, связанных с коронавирусом, не может получить нормальные доходы и не может расплатиться по своим обязательствам, то, естественно, возникают претензии, иски и прочее. Именно сложное экономическое положение, в которое попал целый ряд бизнесов, провоцирует конфликты такого рода».

При этом он подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в РФ улучшается, работа экономики восстанавливается, и можно ожидать снижения этой конфликтности.

«Но насколько быстро это будет происходить? Конфликты, зародившиеся в 2020 году и в начале 2021 года, могут тянуться достаточно долго», — отметил Колганов.

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на Московскую школу управления «Сколково» сообщило, что уровень конфликтности деловой среды в России во II квартале 2021 года достиг рекордных значений.