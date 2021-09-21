Ульяновск, 21 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 190 жителей, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 21 сентября, с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 80 267 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 305.

Победили болезнь 71 369 жителей, из них за последние сутки вылечился 191 ковид-пациент. Доля выздоровевших составляет 88,91%.

Новых летальных исходов нет. Напомним, что всего жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2499 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в связи с «суточным антирекордом» по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом планируют ужесточить ограничительные меры.