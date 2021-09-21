Иркутск, 21 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. На территории Иркутской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом информирует Роспотребнадзор региона. Отмечается в частности, что за прошедшую неделю (13−19 сентября) в Приангарье зарегистрировано 22 995 случаев заболевания ОРВИ, причём 63% заболевших составляют дети до 14 лет.

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По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации от гриппа в Иркутской области стартовала в начале сентября 2021 года. На сегодняшний день уже привито более 125 тысяч человек. По словам первого заместителя министра здравоохранения Иркутской области Анны Даниловой, спустя месяц после вакцинации или ревакцинации от COVID-19 можно ставить прививку от гриппа.

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