Вашингтон, 21 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Глава студии Digital Eclipse Майк Мика планирует выпустить обновлённую версию файтинга Marvel vs. Capcom 2 на современных платформах. Об этом 21 сентября сообщает «Игромания».

Marvel Studios Marvel

Мика рассказал, что он уже обратился к Disney и Capcom с предложением сделать ремастер, но пока не получил ответа. По его словам, обе компании понимают, насколько сильно фанаты хотят увидеть современную версию игры.

Напомним, что оригинальная Marvel vs. Capcom 2 вышла в 2000 году. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.