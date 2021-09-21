Минск, , 13:55 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии нельзя допустить снижения уровня рождаемости и в семьях должно быть, как минимум трое детей. Об этом 21 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — сказал он.

Также Лукашенко указал, что для республики «основной демографический ориентир» — это многодетные семьи и добавил, что государство, по его мнению, делает все возможное для того, чтобы такие семьи стали нормой для белорусского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 октября Белорусский госмонополист «Белтелеком» повышает тарифы на услуги доступа в сеть Интернет.