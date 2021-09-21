Минск, 21 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В настоящее время в Белоруссии нельзя допустить снижения уровня рождаемости и в семьях должно быть, как минимум трое детей. Об этом 21 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — сказал он.

Также Лукашенко указал, что для республики «основной демографический ориентир» — это многодетные семьи и добавил, что государство, по его мнению, делает все возможное для того, чтобы такие семьи стали нормой для белорусского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 октября Белорусский госмонополист «Белтелеком» повышает тарифы на услуги доступа в сеть Интернет.