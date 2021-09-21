Тамбов, 21 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 496 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 376 пациентов, в том числе 18 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 861 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.