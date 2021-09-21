Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В течение ближайших трех лет в Нижнем Новгороде планируется установить ещё 210 заправочных станций для электрического транспорта. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры мэрии столицы Приволжья.

E-va.pro Электрозаправка

В ведомстве отмечают, что в 2022 году будут оборудованы 30 зарядных комплексов, в 2023 году — 70 электрозаправок и в 2024 году — 110 электрозаправок.

Также стало известно о том, что уже до конца нынешнего года в Нижнем Новгороде начнут работать четыре новых электрозаправочных станции — три из них расположены близ Речного вокзала, а ещё одну разместят на площади Киселева в Автозаводском районе.

Напомним, что по данным городской администрации, в Нижнем Новгороде насчитывается 89 мест, подходящих по своим параметрам для установки заправочных станций для электрического транспорта.