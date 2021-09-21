Томск, , 13:55 — REGNUM Подведены предварительные итоги муниципальных выборов, состоявшихся в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в областной администрации.

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На выборах главы Белоярского городского поселения Верхнекетского района большинство голосов получил самовыдвиженец Сергей Чехов, на выборах главы Первомайского сельского поселения Первомайского района — самовыдвиженец Сергей Ланский.

Победу на дополнительных выборах депутатов думы Кривошеинского района VI созыва по Петровскому одномандатному избирательному округу №8 одержал Вадим Романов. Он также является самовыдвиженцем.

В совет Молчановского сельского поселения избраны пять депутатов от «Единой России», два депутата от КПРФ, два — от партии «Справедливая России — Патриоты — За правду». Также в сельсовет попал один самовыдвиженец.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области, помимо муниципальных выборов, 17−19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ и региональной Законодательной думы.

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