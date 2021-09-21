Мадрид, 21 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Испанские епископы шокированы извержением вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма и заверили в помощи христианской общины на Канарах. Об этом в ходе пресс-конференции заявил мадридский епископ Хосе Кобо, сообщает La Razón.

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«Мы шокированы, христианская община Пальмы также переживает это событие с болью. Они заявили о том, что местная христианская община планирует приютить всех тех, кто потерял свой дом», — сказал Кобо.

Ранее несколько тысяч жителей Канарских островов эвакуировали из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.