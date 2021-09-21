Владимир, 21 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области 21 сентября подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 609 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 652 пациента, в том числе 133 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1910 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев.