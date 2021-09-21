Бразилиа, 21 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Обновлённая версия игры Alan Wake для гибридной консоли Nintendo Switch получила возрастной рейтинг в Бразилии. Об этом 21 сентября сообщает издание VGC.

Nintendo Switch

Ранее были заявлены версии Alan Wake Remastered для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch пока официально не анонсирована.

Напомним, что релиз Alan Wake Remastered должен состояться осенью 2021 года. В обновлённую версию войдут не только оригинальная игра, но и два расширения для неё.