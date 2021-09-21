Оренбург, 21 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Оренбурге школьников с 22 сентября переведут на дистанционное обучение. Мера не коснется учеников начальной школы и выпускников. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Ограничение вводится с целью разобщения детей и с целью стабилизации эпидситуации в городе. В муниципалитете неблагополучная обстановка, связанная с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Период дистанционного обучения продлится две недели. На это время Роспотребнадзор также рекомендовал приостановить деятельность учреждений дополнительного образования.

«Это не каникулы!» — подчеркнула Савинова. Она также отметила, что помимо Оренбурга дистанционное образование могут ввести для школьников Бузулука.