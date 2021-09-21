Ярославль, , 13:49 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области признала выборы депутатов Государственной Думы России по одномандатным округам № 194 и № 195 состоявшимися и действительными. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

Заседание облизбиркома Избирательная комиссия ЯО

Заседание регионального избиркома прошло 21 сентября.«Постановлением Комиссии избранным депутатом Государственной Думы России восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 194 признан Лисицын Анатолий Иванович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Постановлением Комиссии избранным депутатом Государственной Думы России восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 195 признан Грешневиков Анатолий Николаевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сообщили в облизбиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Анатолий Лисицын получил 36,47% голосов избирателей, Анатолий Грешневиков — 34,27%.

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