Ярославль, 21 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области признала выборы депутатов Государственной Думы России по одномандатным округам № 194 и № 195 состоявшимися и действительными. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу облизбиркома.

Избирательная комиссия ЯО Заседание облизбиркома

Заседание регионального избиркома прошло 21 сентября.«Постановлением Комиссии избранным депутатом Государственной Думы России восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 194 признан Лисицын Анатолий Иванович, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Постановлением Комиссии избранным депутатом Государственной Думы России восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 195 признан Грешневиков Анатолий Николаевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сообщили в облизбиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUMАнатолий Лисицын получил 36,47% голосов избирателей, Анатолий Грешневиков — 34,27%.