Тверь, 21 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Долгосрочную программу развития системы детского загородного отдыха в Тверской области поручил разработать губернатор Игорь Руденя. На заседании правительства региона 21 сентября подвели итоги летней оздоровительной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В этом году работа загородных лагерей отдыха была организована с соблюдением дополнительных требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В то же время получила развитие воспитательная составляющая во время каникул. Это участие наших школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми нашего региона. Такие встречи позволяют сохранять преемственность поколений — наши дети должны знать героев области в лицо и иметь возможность общаться с ними», — отметил на заседании Игорь Руденя.

Всего в этом году различными формами отдыха были охвачены свыше 58 400 детей. В Тверской области работал 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, и 81 лагерь труда и отдыха, в санаториях укрепили здоровье и отдохнули более 3,4 тыс. детей. Особое внимание уделялось отдыху детей из семей в непростой жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особенностями здоровья: при поддержке региона этим летом отдохнули 10 600 таких ребят. Также в Тверской области состоялось 183 профильные смены, в которых приняли участие 5295 человек. В частности, в селе Рождество Фировского района ученики из 11 школ семи муниципалитетов региона познакомились с ключевыми вопросами изучения, сохранения и возрождения лесов в экологической школе «Академия леса». Ещё один важный проект — «Лето в образовательной экосистеме кванториума». В «Кванториуме» и в Центре цифрового образования детей «IT-куб» действовали программы для школьников, также две смены мобильного технопарка «Кванториум» работали в Фировском и Ржевском районах. Работал ежегодный летний творческий лагерь для молодых дарований тверского края, пленэр «Времена года».

Губернатор Игорь Руденя по итогам летнего сезона дал поручение министерству образования при участии всех заинтересованных ведомств до 1 ноября текущего года разработать проект долгосрочной программы развития системы детского загородного отдыха в регионе. Программа должна предусматривать строительство новых учреждений, а также совершенствование содержательной части пребывания в лагерях. Отдельное поручение губернатор дал по усилению безопасности в местах отдыха — он поручил установить тревожные кнопки во всех лагерях Верхневолжья и заранее начать формировать штат сотрудников, в том числе медицинский персонал.