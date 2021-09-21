21 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Число претензий к Варшаве со стороны Брюсселя будет умножаться. Учитывая, что европейские институты не намерены отступать, «Право и Справедливость» может воспользоваться изменениями общественного мнения Польши, ростом недовольства Евросоюзом и отправиться в Москву. Или наблюдать за тем, как это делают другие, с оппозиционных скамеек в Сейме Польши.

Станислав Стремидловский, , 17:18 — REGNUM Суд Европейского союза (CJEU) вынес решение, которое взорвало правящую коалицию в Польше во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). CJEU потребовал от Варшавы закрыть угольную шахту Турова, расположенную на границе с Чехией в Нижней Силезии. В случае отказа выполнить судебное постановление польское правительство должно будет выплачивать штраф в размере 500 тысяч евро в день, и это самый высокий размер ежедневных финансовых санкций в истории Евросоюза.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В Суд Европейского союза иск на Польшу в феврале сего года подали чешские власти, заявив, что добыча угля грозит экологическими проблемами Либерецкому краю. Прага сейчас довольна. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил в своем блоге в Twitter: «Действия Чехии были правильными, наше предложение о санкциях были приняты судом. Мы готовы к дальнейшим переговорам, но главная цель остается неизменной — доступ к питьевой воде на чешской земле не должен подвергаться опасности». Прагу в данном случае не смутило то, что с Варшавой они не только состоят в Европейском союзе и НАТО, но и региональном объединении Вышеградская группа (вместе с Венгрией и Словакией), что ставит под сомнение смысл и функциональность данного объединения. При этом «Право и Справедливость» рассчитывала на то, что с чехами можно будет договориться кулуарно, использовать дипломатические технологии. Однако Чехия вынесла спор на рассмотрение CJEU. Использование такого мощного ресурса создает дополнительные сложности для Варшавы. Она и так уже завязла в нескольких разбирательствах, в частности ее обязали немедленно ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда Польши. Поэтому дело шахты Турова, вероятно, является частью пакета претензий к PiS, а CJEU может отмахнуться от договоренностей Варшавы и Праги, будь они достигнуты.

Польские власти заявили, что останавливать добычу не собираются, и оспорили право Суда Европейского союза вторгаться в области, связанные с базовой безопасностью государств — членов ЕС. Дело в том, что уголь, который добывают на шахте, обеспечивает работу электростанций, вырабатывающих до 7% электроэнергии в Польше. Одновременно некоторые влиятельные представители «Права и Справедливости» пытаются перевести проблему в политическую плоскость. По словам депутата Европарламента, профессора Рышарда Легутко, решение CJEU «подтверждает то, что мы знали с недавнего времени. Европейские институты пытаются усложнить нам жизнь, чтобы в конечном итоге свергнуть польское правительство, поставив его в такую сложную ситуацию, когда проблемы не могут быть решены и это вызовет широкое общественное сопротивление». Возможно, Легутко прав. Суд Европейского союза огласил свое постановление 20 сентября. А 22 сентября Конституционный трибунал Польши должен будет рассматривать запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, попросившего ответить на вопрос, имеет ли национальное законодательство примат над законодательством Евросоюза. Трибунал считают подконтрольным правящей партии, поэтому действия CJEU выглядят попыткой подтолкнуть Варшаву и конституционных судей к «правильному выводу», то есть подчинению Брюсселю.

Добыча угля

Вариантов, как выйти достойно из этой конфликтной ситуации, у PiS практически нет. Число претензий к ней со стороны Евросоюза будет умножаться. Варшаву могут принудить закрыть угольные шахты, тем более что это соответствует проводимой руководящими органами ЕС политике перехода на «зеленую энергетику». Чтобы не допустить дефицита электроэнергии, польское правительство должно будет либо начать импортировать уголь из других стран, либо начать покупать электроэнергию где-то извне. Одна из возможностей — обратиться на Восток. Провести переговоры с Москвой, которая не откажется заключить экономические контракты с Польшей без выставления политических условий. Кстати, ИА REGNUM уже сообщало о том, как в июле сего года польским изданиям стало известно о проекте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и польского бизнесмена Зигмунта Солож-Жака вложиться в достройку Балтийской АЭС в Калининградской области. Как отмечалось, «главным аргументом в пользу строительства энергомоста (с Калининградом — С. С.) и Балтийской АЭС является ускоряющаяся энергетическая трансформация, из-за которой в ближайшие годы придется остановить большинство польских угольных электростанций, что приведет к увеличению спроса на импорт энергии». Но проект Орбана — Соложа, похоже, сумели торпедировать сторонники ставки на американских атомщиков, хотя строительство АЭС с нуля их силами продлится гораздо дольше и непонятно, когда оно может начаться.

Белхатувская ТЭС и угольный разрез (сс) Stasisław

Тем временем польские профсоюзы шахтеров и энергетиков выступили с заявлением в адрес премьера Моравецкого. Как в нем говорится, «польское правительство, сосредоточив внимание на угрозах на восточной границе страны, полностью проигнорировало угрозы нашей безопасности, исходящие из Брюсселя». Учитывая, что европейские институты не намерены отступать, «Право и Справедливость» может воспользоваться изменениями общественного мнения Польши, ростом недовольства Евросоюзом и отправиться в Москву. Или наблюдать за тем, как это делают другие, с оппозиционных скамеек в Сейме Польши.