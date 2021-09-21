Москва, 21 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Уверенность жителей России в то, что национальные проекты будут реализованы в срок — полностью или частично заметно возросла — с 56% в 2019 году до 71% в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Больше всего верят в реализацию нацпроектов жители Южного федерального округа. В 2021 году их доля составила 25% против 8% в среднем по стране. Наоборот скептично оценивают возможность реализации нацпроектов жители Москвы и Санкт-Петербурга — 20% считают, что многие проекты не удастся реализовать.

За последние два года осведомленность граждан о нацпроектах выросла на 10% — с 44% до 54%. С 37% до 49% выросла доля граждан, знающих о нацпроектах в общих чертах. Недостаточно информированы жители Южного, Дальневосточного и Центрального федеральных округов — 55%, 53% и 51% соответственно)

Опрос проведен в июле 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение нацпроектов в 2019—2024 гг.

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