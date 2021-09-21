Колпино, Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в СИЗО №1 «Кресты» арестованного по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СИЗО №1 «Кресты» нашли тело 37-летнего арестованного. Как выяснилось, погиб мужчина, которому ранее предъявили обвинение за совершение особо тяжкого преступления. Он был задушен полотенцем в душевой кабине 19 сентября 46-летним мужчиной, также арестантом СИЗО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), в отношении мужчины, 1975 года рождения. Ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно ИА REGNUM, погибший проходил обвиняемым по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено во Всеволожском районе Ленобласти.