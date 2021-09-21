Липецк, 21 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Липецкой области 21 сентября подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 51 тыс. 52 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 44 тыс. 375 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 124 — за последние сутки.

За весь период скончались 1580 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.