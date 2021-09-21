Москва, 21 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Россия готова провести чемпионат Европы — 2025 по баскетболу на самом высоком уровне. Об этом 21 сентября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

(сс) Peter Griffin Баскетбол

«Если спустя 60 лет турнир вернется в Россию, то без сомнений будет организован на высоком уровне», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В 1965 году чемпионат Европы проходил в СССР, и при домашних трибунах победу праздновала советская сборная.

По словам Чернышенко, Российская федерация баскетбола подготовила заявку, которая основывается на успешном опыте проведения крупных спортивных мероприятий в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года среди мужских команд.