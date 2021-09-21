Киркленд, США, 21 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Студия 343 Industries выпустила специальные темы в стиле игры Halo для Microsoft Solitaire Collection и Mahjong. Об этом 21 сентября сообщается на Twitter-странице Microsoft Casual Games.

343 Industries Halo Infinite

https://twitter.com/MSCasualGames/status/1440009137723740160

Темы доступны бесплатно как для PC, так и для мобильных версий игр. Их выпуск приурочен к празднованию 20-летия франшизы Halo.

Добавим, что Halo — это серия популярных научно-фантастических шутеров. Релиз первой части состоялся 15 ноября 2021 года.