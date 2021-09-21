Названы сроки появления Lada Niva нового поколения
Тольятти, Самарская область, 21 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представит внедорожник Lada Niva нового поколения в конце 2024 года. Об этом сообщил глава компании Николя Мор в интервью французскому изданию Challenges.
Мор также сообщил, сколько будет стоить новинка. Так, Lada Niva нового поколения будет продаваться по цене от 12 до 16 тысяч евро (1 — 1,4 млн рублей).
Глава АвтоВАЗа также рассказал, что при участии Группы Renault будет выпущен еще один внедорожник, который будет базироваться на одной платформе с Lada Niva нового поколения. По его словам, это будет удлиненная версия модели, которая получила условное название «Гранд Нива». Появление такого автомобиля стоит ожидать не раньше 2025 года.
Кроме того, топ-менеджер компании сообщил, что Lada Niva нового поколения будет продаваться не только в России, но и странах Западной Европы.
Напомним, в Германии компания Partisan Motors выпустила первый экземпляр внедорожника Lada Niva Legend.
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