Тольятти, Самарская область, 21 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представит внедорожник Lada Niva нового поколения в конце 2024 года. Об этом сообщил глава компании Николя Мор в интервью французскому изданию Challenges.

Lada.ru Lada Niva Bronto

Мор также сообщил, сколько будет стоить новинка. Так, Lada Niva нового поколения будет продаваться по цене от 12 до 16 тысяч евро (1 — 1,4 млн рублей).

Глава АвтоВАЗа также рассказал, что при участии Группы Renault будет выпущен еще один внедорожник, который будет базироваться на одной платформе с Lada Niva нового поколения. По его словам, это будет удлиненная версия модели, которая получила условное название «Гранд Нива». Появление такого автомобиля стоит ожидать не раньше 2025 года.

Кроме того, топ-менеджер компании сообщил, что Lada Niva нового поколения будет продаваться не только в России, но и странах Западной Европы.

Напомним, в Германии компания Partisan Motors выпустила первый экземпляр внедорожника Lada Niva Legend.

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