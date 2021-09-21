Москва, 21 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Фотограф Дмитрий Исхаков подал иск в суд против своей бывшей жены, певицы Полины Гагариной. Об этом 21 сентября пишет издание StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина

По данным СМИ, причиной судебного иска стала опека над детьми — фотограф требует установления порядка его общения с дочерью. Ранее Исхаков уже жаловался на редкие встречи с ребёнком: «Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придётся постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь».

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина поженились в 2014 году, однако в феврале 2021 года брак был расторгнут. В 2017 году у пары родилась дочь Мия.