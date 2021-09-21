Москва, 21 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Самолёт, на котором доставили в Москву пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете, приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал правительства России.

Mos.ru Аэропорт Внуково

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«Самолёт с пострадавшими из Перми прибыл во Внуково», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что пациенты хорошо перенесли перелёт.

Стрельба на территории Пермского государственного университета произошла утром 20 сентября. В результате неё погибли шесть человек. Сам стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.