Самолёт с пострадавшими из Перми приземлился в Москве
Москва, 21 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Самолёт, на котором доставили в Москву пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете, приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал правительства России.
Mos.ru
Аэропорт Внуково
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«Самолёт с пострадавшими из Перми прибыл во Внуково», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что пациенты хорошо перенесли перелёт.
Стрельба на территории Пермского государственного университета произошла утром 20 сентября. В результате неё погибли шесть человек. Сам стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.