Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Новая зона платной парковки в центре Петербурга, которая охватит 71 улицу, до официальной даты ввода в эксплуатацию будет работать в тестовом режиме, и плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Об этом сообщили 21 сентября в городском комитете по транспорту.

Petr Magera Платная парковка

Новая зона платной парковки создается в Центральном районе в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Там наносится дорожная разметка синего цвета, устанавливаются знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов», а также знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на отдельных участках. Это делается для обеспечения функционирования платной зоны, дата начала штатной работы которой будет объявлена отдельно.

В комтрансе Петербурга рекомендовали автомобилистам быть внимательными на дорогах и выполнять требования знаков и разметки.