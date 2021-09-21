Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Правительство Швеции надеется, что законопроект о предоставлении временного права компании Cementa продолжить добычу извести на Готланде еще на восемь месяцев поможет избежать кризиса в сфере производства цемента. Со своей стороны крупнейшая оппозиционная партия «Умеренных» намерена проголосовать за принятие законопроекта и поддержать правительство страны. Об этом 21 сентября написала газета SvD.

Стокгольм. Швеция

«Ибрагим Байлан (министр промышленности Швеции — прим. ИА REGNUM) не справился со своей работой, но мы сделаем все возможное, чтобы проголосовать за законопроект, который поможет избежать внезапного кризиса в области производства цемента», — заявил изданию представитель «Умеренных» по вопросам бизнеса Ларс Хьялмеред.

Отмечается, что Законодательный совет Швеции ранее отверг законопроект правительства, назвав его противоречащим Акту о форме правления. В то же время по-прежнему существует риск того, что выдача временного разрешения Cementa будет оспорена в суде.

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