Чебоксары, 21 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Чувашии разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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В ведомстве отмечают, что из-за высокого роста инфекционных заболеваний среди детей с 21 сентября будет перепрофилирован под инфекционный стационар Новочебоксарский медицинский центр. Здесь будут принимать детей в возрасте с четырёх до 17 лет для лечения от ОРВИ, бронхита, пневмонии.

В Новочебоксарск будут привозить юных пациентов из восьми муниципальных образований: Чебоксар, Марпосадского, Моргаушского, Батыревского, Яльчикского, Красночетайского, Урмарского и Козловского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии выявлен 33 241 случай заражения коронавирусом, победили болезнь 30 112 жителей (90,6%), умерли 2220 ковид-пациентов.