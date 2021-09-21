Ханты-Мансийск, 21 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение усилить меры кибербезопасности после стрельбы в Пермском университете. Об этом она заявила на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Кибербезопасность

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Наталья Комарова отметила, что всё больше и больше в образовательные процессы вовлекается интернет.

«Несмотря на уже принятые меры по кибербезопасности и системные программные продукты, которые внедрены в нашем регионе, мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки опыта, в плохом смысле слова, связанного с нарушением закона и порядка, а также жестокости. Я имею ввиду последний случай в Перми. В этой связи прошу обратить внимание на нашу систему кибербезопасности», — подчеркнула глава региона.

Губернатор ХМАО поручила совместно с психологами и специалистами в области IT — технологий и программного обеспечения ещё раз проработать вычисление опасного контента — слова, предложения, намерения. А также подключить для тестирования кибердружину.