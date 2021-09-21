Иркутск, 21 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Иркутскую область поступила партия вакцины от коронавируса — 40 тысяч доз. Об этом 1 сентября сообщили в министерстве здравоохранения региона. Также известно, что на днях медучреждения Приангарья получили порядка 17 тысяч доз препарата.

Mil.ru Вакцинация

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«Всего за период прививочной кампании в Приангарье поступило 701 107 доз для первичной вакцинации и 116 636 Спутник Лайт для повторной. Регулярные поставки препаратов позволяют нам сохранять необходимый запас.

В настоящее время также осуществляются все формы вакцинации: работа прививочных кабинетов, выезды на предприятия и в садоводства, мобильные пункты в торговых центрах и университетах», — пояснил министр здравоохранения Яков Сандаков.

По его словам, на сегодняшний день запас вакцины в регионе составляет 205 тысяч доз, их них 95 тысяч Спутник Лайт.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на на 21 сентября 2021 года, число умерших пациентов достигло 4825 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Всего на 21 сентября привито 627 257 человек первым компонентом и 546 444 человек

вторым компонентом.

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