Кострома, 21 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. После болезни в Костромской области скоропостижно скончался известный краевед, писатель и потомок основателя Одессы Олег Де-Рибас. Об этом в социальных сетях сообщила заместитель председателя Костромского областного отделения Русского географического общества ЛарисаСизинцева.

Архив новейшей истории Костромской области Олег Де-Рибас

«Умер Олег де-Рибас . За короткий срок, проведённый в Костроме, он не только написал и опубликовал две книги из серии «Океан Кострома», но и стал незаменимым сотрудником костромских отделений Русского географического общества, Всероссийского общества по охране памятников. Он ворвался, вписался в местную жизнь, стал двигать одно дело за другим. Увы, времени ему было отведено слишком мало»

Олегу Всеволодовичу был 61 год. Он переехал в Кострому в 2017 году, занимался историей, выпустил две книги про костромских мореплавателей «Уплывшие за Буй» и «Океан Кострома: Три века моряков Бутаковых». Де-Рибас сотрудничал с костромскими редакциями, в последнее время работал в Государственном архиве новейшей истории региона.