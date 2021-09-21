Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Вечером 20 сентября в студии SVT коса нашла на камень, когда гостями телеканала стали два тяжеловесных политика, занимающих принципиально противоположные позиции, — архитектор законопроекта по бюджету на 2022 год министр финансов Швеции Магдалена Андерссон и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Умеренных» Ульф Кристерссон. Темой дебатов, конечно же, стал правительственный законопроект бюджета.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Почти провокационно начинать обсуждать введение семейной недели, когда мы должны сделать все, чтобы укрепить судебную систему … Сегодня людей больше волнует вопрос безопасности, чем отпуск», — заявил Кристерссон.

«Если бы мы не вкладывали большие средства в работу полиции, я бы разделяла эту критику. По правде говоря, за последние восемь лет мы выделили на работу полиции вдвое больше по сравнению с тем, когда коалиционное правительство правило восемь лет. В следующем году полиция получит больше денег, чем они запросили», — парировала Андерссон.

Напомним, что под семейной неделей в Швеции подразумевается предоставление трудоустроенным гражданам с детьми возможности взять дополнительные семь дней отдыха, чтобы провести время с семьей.