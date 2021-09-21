Сринагар, Индия, 21 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Вертолет Вооруженных сил Индии потерпел крушение в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 21 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Juhasz Imre Вертолет

Уточняется, что крушение винтокрылой машины произошло в районе Удхапур на расстоянии 200 км от города Сринагар, являющегося столицей региона.

Также указывается, что на борту вертолета находились два человека, который, по информации полиции Джамму и Кашмира, были ранены в результате инцидента. Отмечается, что катастрофа, согласно предварительным данным, произошла в условиях плохой видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся Екатеринбурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за смерти одной из пассажирок.