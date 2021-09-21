Симферополь, 21 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Около двух тысяч человек получили прививки от коронавируса в пунктах вакцинации, работавших рядом с избирательными участками, 17−19 сентября.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Прививки от коронавируса можно было получить на 245 избирательных участках, всего за три дня вакцинацию от ковида прошли 1 871 человек, еще 6 713 человек получили прививки от гриппа, сообщил Краминформ.

Отметим, по данным регионального минздрава, всего в Крыму на 20 сентября первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты 500 974 человека, вторым — 465 967. Иммунизацию от гриппа на данный момент прошли 51 576 человек.