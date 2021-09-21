Бишкек, , 13:39 — REGNUM За 30 лет независимости в Киргизии сложилась практика, называемая «политикой-карго» — по аналогии с «культом карго». Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров, передает «Kaktus.media» сегодня, 21 сентября.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«После развала Союза мы объявили демократию и рынок и стали ждать, когда же заживем как на Западе», — пояснил высокопоставленный чиновник.

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Вместе с тем, он отметил и положительные тенденции, сложившиеся в этот период в политической жизни Киргизии.

«В первую очередь я вижу здесь бурную динамику, соответствующую нашему национальному менталитету кочевников. В отличие от наших соседей, застывших в 90-x годах, мы двигались, искали, быть может, ошибались, но это было движение, а не мертвый застой», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

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