Вашингтон, 21 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Группа энтузиастов работает над ремастером (улучшенной версией) игры The Lord of the Rings: Conquest. Об этом 21 сентября сообщает «Игромания».

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Орландо Блум в роли Леголаса

Разработка ведётся на движке Unreal Engine 4. Авторы проекта также обещают добавить в игру новый уникальный контент, которого не было в оригинальной версии.

Напомним, что The Lord of the Rings: Conquest — это экшен-игра по мотивам киносаги «Властелин колец». Её релиз состоялся в 2009 году.