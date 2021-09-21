Пермь, 21 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Тимур Б., устроивший расстрел в Пермском государственном университете, решил купить оружие, ещё будучи подростком. Об этом на допросе рассказала его мать, фрагменты её рассказа опубликовал 21 сентября телеграм-канал Shot.

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По словам женщины, у неё был «идеальный ребёнок», который не курил и не употреблял алкоголь. Он не проявлял агрессию, в его поведении не было отклонений. Увлекался юноша оружием и историей, почти всё время проводил дома.

«Могу сказать, что сын всегда не любил людей», — рассказала мать напавшего на вуз.

Она добавила, что сын часто болел, рано освоил компьютер, много играл в компьютерные игры со стрельбой. После школы Тимур решил поступить в Пермский государственный национальный исследовательский университет на специальность «судебная экспертиза».

«Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружьё. С какой целью оно ему нужно, не говорил», — сказала женщина.

Отец Тимура не был против покупки оружия, считая, что это нормально для мужчины. Совершеннолетним Тимур стал в марте 2021 года, после чего «категорически заявил» о намерении купить охотничье ружьё.

Медкомиссию на право приобретения и хранения оружия он прошел с первого раза, заранее он решал специальные тесты в интернете. Получив разрешение, юноша купил турецкое ружьё и патроны, металлический ящик для оружия с замком у него уже был.

По словам матери, деньги на оружие Тимур накопил, часть получил от отца. Ключ от сейфа был только у него.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. Нападавший успел смертельно ранить шесть человек, после чего его обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС. Стрелок получил тяжёлые ранения, его госпитализировали.

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