Ставрополь, 21 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае после обработки 100% бюллетеней избирателей определились победители на выборах в краевой парламент. Большинство голосов избирателей были отданы за «Единую Россию» — свыше 61%, сообщили в краевом избиркоме.

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КПРФ набрала около 16% голосов. Партия «Справедливая Россия — За правду» получила около 9% голосов избирателей.

ЛДПР отдали предпочтение почти 5% избирателей Ставрополья. Её попадание в парламент пока не точно. Остальные три партии — «Новые люди», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не будут участвовать в распределении депутатских мандатов.

Напомним, дума Ставрополья избирается по смешанной системе: 25 мест — по партийным спискам и столько же — одномандатники.

На прошлых выборах в парламент Ставропольского края в 2016 году «Единой России» достались 39 мандатов, КПРФ и ЛДПР — по четыре, «Справедливая Россия» получила одно место в думе.