Сыктывкар, 21 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 16 человек. Всего с начлаа пандемии коронавирус унес 1647 жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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За последние сутки в республике инфекцию выявили у 227 человек. Наибольший прирост за заболевших отмечен в Сыктывкаре — 75 и Ухте — 45. Под медицинским наблюдением находится 7331 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 19 179 человек, 812 человек скончались.