Бишкек, 21 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Киргизия и Узбекистан договорились о поставках узбекских высокоурожайных семян озимой пшеницы. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов Киргизии.

Inc ru Пророщенные семена пшеницы

Речь идет о распределении одной тысячи тонн семян сортов «аср» и «давр», в том числе 50 тонн семян «суперэлиты», 370 тонн «элиты» и 580 тонн семян первой репродукции.

Пшеницу среди фермеров Минсельхоз планирует распределять в кредит, под залог.

Для получения семян в кредит фермерское хозяйство не должноиметь просроченной задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам, по уплате налогов и другим обязательным платежам в бюджет. Процентная ставка составит 2% годовых, неустойка за просрочку платежей — 4%годовых. Сроки возврата бюджетного кредита для хозяйств долинных районов — до 1 сентября 2022 года, горных районов — до 15 сентября 2022 года.