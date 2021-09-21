Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Американский киберспортсмен Рейнольд Таксуан выиграл матч по Guilty Gear Strive во время землетрясения. Об этом 21 сентября сообщает издание Kotaku.

Guilty Gear: Strive

Землетрясение магнитудой 4,3 балла потрясло дом геймера, когда он играл соревновательный матч против японского спортсмена Кея Комады. Сообщается, что Таксуан не придал особого значения стихийному бедствию и спокойно продолжил игру — он победил оппонента со счётом 3:1.

Как отмечает Kotaku, дом киберспортсмена не пострадал.