Иркутск, 21 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Иркутской области, по состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий) увеличилась и составила 8,8 млн. рублей. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

ИА REGNUM Деньги

Отмечается также что сравнении с предыдущим периодом просроченная задолженность увеличилась на 4,7%. Всего на 1 сентября 2021 года задолженность по заработной плате имели 109 человек. В среднем им нужны 81 220 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 августа 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий) в Приангарье составляла 8,5 млн.

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