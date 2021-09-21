Чебоксары, 21 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 75 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 21 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлен 33 241 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 75.

Вылечились 30 112 пациентов, из них за последние сутки выписаны 63 человека. Доля выздоровевших составляет 90,6%.

Умерли за последние сутки девять ковид-пациентов. Всего жертвами коронавируса в Чувашии станут 2220 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Чувашии апробируют новую пропускную систему: власти заявляют, что в 13 пилотных спортивных учреждений «пропуск будет осуществляться бесплатно и строго по QR-коду вакцинированного от COVID-19».