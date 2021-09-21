Архангельск, 21 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 269 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Nilses Коронавирус

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Среди новых заболевших — 73 архангелогородца, 26 жителей Коряжмы, 24 жителя Пинежского района, 23 — Плесецкого. По 17 заболевших зарегистрировано в Северодвинске и Шенкурском районе. Новые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены также в Коношском, Приморском, Устьянском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 19 179 случаев заболевания COVID-19.