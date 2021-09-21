Джакарта, 21 сентября 2021, 13:33 — REGNUM Индонезия продолжает поощрять использование ядерной энергии в мирных целях, сообщает Kompas.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на 65-й генеральной конференции Всемирного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам Ретно Марсуди, в настоящее время мир не полностью свободен от угрозы ядерного оружия.
Глава МИД Индонезии заявила, что ядерное оружие можно использовать в мирных целях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии детям до 12 лет разрешат посещать торговые центры.
Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийским детям разрешат посещать торговые центры